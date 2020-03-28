Польские футбольные клубы получат более 25 млн евро компенсации

Новости спорта:PZPN предоставит футбольным клубам Польши финансовую поддержку на период карантина.

Польский футбольный союз (PZPN) принял решение поддержать профессиональные клубы страны в период вынужденной приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

На специальном заседании организации принято решение предоставить клубам финансовую помощь в размере 116 миллионов злотых (около 25,6 млн евро), сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

"Средства предназначены, в частности, для того, чтобы футбольные клубы, выступающие под эгидой PZPN, могли функционировать в сложившейся ситуации, а также для обеспечения надлежащей адаптации к неизбежным изменениям футбольных реалий", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса.