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Польские футбольные клубы получат более 25 млн евро компенсации

Польские футбольные клубы получат более 25 млн евро компенсации
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:PZPN предоставит футбольным клубам Польши финансовую поддержку на период карантина.

Польский футбольный союз (PZPN) принял решение поддержать профессиональные клубы страны в период вынужденной приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

На специальном заседании организации принято решение предоставить клубам финансовую помощь в размере 116 миллионов злотых (около 25,6 млн евро), сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

 "Средства предназначены, в частности, для того, чтобы футбольные клубы, выступающие под эгидой PZPN, могли функционировать в сложившейся ситуации, а также для обеспечения надлежащей адаптации к неизбежным изменениям футбольных реалий", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса.

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Футбол, Новости футбола, Польский футбольный союз, PZPN.
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