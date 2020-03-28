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Зенит запросил € 25 млн у Наполи за иранского нападающего

Зенит запросил € 25 млн у Наполи за иранского нападающего
16:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии.

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, "Наполи" заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста в летнее трансферное окно. Итальянский клуб уже связался с представителями "Зенита", чтобы обсудить детали возможной сделки. Сообщается, что петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в € 25 млн.

Азмун перешёл в петербургский "Зенит" в начале 2019 года из казанского "Рубина". Ранее иранский форвард выступал за "Ростов", а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Сердар Азмун.
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