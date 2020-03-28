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Шевченко сравнил ситуацию в Италии с Чернобылем

Шевченко сравнил ситуацию в Италии с Чернобылем
16:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Андрей Шевченко посочувствовал Италии, пострадавшей от коронавируса.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Sky Sport Italia признался, что следит и переживает за ситуацией с коронавирусом в Италии.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне с семьей. Мы не выходим из дома на протяжении 10 дней, со мной все в порядке.

В свое время, когда мне было 9 лет, моя страна пережила похожую трагедию, я имею в виду Чернобыль. В такой ситуации нужно не усложнять работу настоящим героям — медработникам.

Я переживаю за итальянцев и живу надеждой, что ситуация наладится в конце концов. Мы вместе сможем выбраться из этого", - сказал Шевченко.

Андрей Шевченко находится в Лондоне

Стоит отметить, что на данный момент в Италии сообщалось о 86 498 заболевших коронавирусом. Всего в мире уже более 600 тысяч заражений.

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Италия, Андрей Шевченко, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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