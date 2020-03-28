Возле стадиона ЧМ-2018 начался масштабный пожар

Новости спорта:Под Ростовом-на-Дону горят камыши, огонь угрожает стадиону.

Огонь может перекинуться на стадион "Ростов Арена". На этот момент пожар разошёлся уже больше, чем на 1000 м². К вылету готовят пожарный самолёт МЧС, сообщает Telegram-канал Baza.

"Ростов Арена" — домашний стадион футбольного клуба "Ростов". Жёлто-синие, набрав 38 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Валерия Карпина одержала 11 побед, 5 раз сыграна вничью и потерпела 6 поражений.

Фото пожара доступно в Твиттере:

Под Ростовом-на-Дону горят камыши, – огонь может перекинуться на стадион «Ростов Арена». На данный момент пожар разошёлся уже больше, чем на 1000 кв.метров. К вылету готовят пожарный самолёт МЧС. pic.twitter.com/75BzrhqJns — baza (@bazabazon) March 28, 2020

В 2018 году на "Ростов Арене" проходили матчи чемпионата мира по футболу. Всего было сыграно пять встреч: четыре на групповом этапе и одна — в раунде плей-офф.