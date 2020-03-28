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Возле стадиона ЧМ-2018 начался масштабный пожар

Возле стадиона ЧМ-2018 начался масштабный пожар
16:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Под Ростовом-на-Дону горят камыши, огонь угрожает стадиону.

Огонь может перекинуться на стадион "Ростов Арена". На этот момент пожар разошёлся уже больше, чем на 1000 м². К вылету готовят пожарный самолёт МЧС, сообщает Telegram-канал Baza.

"Ростов Арена" — домашний стадион футбольного клуба "Ростов". Жёлто-синие, набрав 38 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Валерия Карпина одержала 11 побед, 5 раз сыграна вничью и потерпела 6 поражений.

Фото пожара доступно в Твиттере:

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В 2018 году на "Ростов Арене" проходили матчи чемпионата мира по футболу. Всего было сыграно пять встреч: четыре на групповом этапе и одна — в раунде плей-офф.

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Футбол, ЧМ-2018, Новости футбола, Ростов Арена.
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