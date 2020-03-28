Реал устроит "чистку" состава: кого отправят на трансфер

Новости спорта:Кроме того, Реал вернет двух футболистов из аренды.

Мадридский "Реал" готов расстаться с рядом звёздных футболистов в связи с загруженностью состава. Как сообщает AS, под чистку могут попасть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом. Каждый из них будет фактически выставлен на трансфер.

Ещё четырём футболистам предстоит встреча с руководством клуба, на которой и определится их дальнейшая судьба: Марсело, Лука Модрич, Начо и Браим Диас. В отношении последнего "Реал" не хочет торопиться и планирует ограничиться арендой. Диас, впрочем, на протяжении двух трансферных окон отвергает варианты со всяческим, даже временным уходом из клуба.

В то же время в Мадрид планируют вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими, которые в настоящее время выступают на правах аренды за "Реал Сосьедад" и дортмундскую "Боруссию" соответственно.

Ранее сообщалось, что футболист вышел из комы через 2 года и 9 месяцев.