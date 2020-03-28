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Умер 14-летний футболист Атлетико

Умер 14-летний футболист Атлетико
16:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Умер футболист академии Атлетико Кристиан Минчола.

Мадридский "Атлетико" на официальном сайте сообщил о смерти игрока академии клуба Кристиана Минчолы. Футболисту было 14 лет. Он выступал за матрасников с сезона-2013/2014.

"Атлетико" присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана", — говорится в сообщении мадридского клуба.

"В подобных ситуациях возникает чувство беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые — от коронавируса, другие — от других болезней. Обидно, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбито сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семье и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, которые погибли в последние недели", — сказал генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Гиль.

Ранее сообщалось, что футболист вышел из комы через 2 года и 9 месяцев.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Кристиан Минчола.
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