Легендарный футболист госпитализирован с инфекцией

Новости спорта:Карел Поборски проходит курс реабилитации.

Прославленный Карел Поборски госпитализирован с болезнью Лайма. Легенда чешского футбола в настоящее время проходит курс реабилитации, избежав серьезных последствий.

47-летний Поборски подхватил инфекцию из-за клеща, который попал в его бороду, при этом у него парализовало левую сторону лица. Позже Карел сообщил в соцсетях, что ему пришлось сбрить бороду.

За свою карьеру Поборски успел поиграть в европейских грандах, включая, Манчестер Юнайтед, Лацио и Бенфику, став частью легендарной сборной Чехии, которая уступила Германии в финале Евро-1996.

Также Поборски занимает второе место в списке игроков, отыгравших самое большое количество матчей за сборную Чехии (118). Больше поединков – только на счету Петра Чеха (124).