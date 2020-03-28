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Легендарный футболист госпитализирован с инфекцией

Легендарный футболист госпитализирован с инфекцией
18:07 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта:Карел Поборски проходит курс реабилитации.

Прославленный Карел Поборски госпитализирован с болезнью Лайма. Легенда чешского футбола в настоящее время проходит курс реабилитации, избежав серьезных последствий.

47-летний Поборски подхватил инфекцию из-за клеща, который попал в его бороду, при этом у него парализовало левую сторону лица. Позже Карел сообщил в соцсетях, что ему пришлось сбрить бороду.

За свою карьеру Поборски успел поиграть в европейских грандах, включая, Манчестер Юнайтед, Лацио и Бенфику, став частью легендарной сборной Чехии, которая уступила Германии в финале Евро-1996.

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Также Поборски занимает второе место в списке игроков, отыгравших самое большое количество матчей за сборную Чехии (118). Больше поединков – только на счету Петра Чеха (124).

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Футбол, Новости футбола, Болезнь Лайма, Карел Поборски.
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