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Павелко обратился к футбольной общественности Украины

Павелко обратился к футбольной общественности Украины
18:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко считает, что проблемы с сезоном необходимо решать только тогда, когда отступит основная угроза.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решил прокомментировать пандемию COVID-2019. Функционер отметил врачей и тех людей, кто активно борется с коронавирусом, а также заметил, что лишь жесткие ограничения помогут в борьбе с заболеванием.

"Дорогие болельщики, игроки, тренеры и вся футбольная общественность Украины!

К сожалению, последние новости, поступающие из различных регионов Украины и мира, очень неутешительные. Несмотря на героические усилия медиков, общественности и руководства разных стран, COVID-19 стремительно распространяется.

Как следствие, карантин в нашем государстве продлен на длительный период. Необходимость таких мер, несмотря на все их неприятные ограничения для нашей с вами повседневной жизни, очевидна. Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье является наибольшей ценностью, которой в сложившейся ситуации мы не можем пренебрегать".

Павелко отметил, что этот период будет очень тяжелым не только для украинской Премьер-лиги, но и всего европейского футбола в целом. Также он напомнил, что необходимо придерживаться рекомендаций и заметил, что необходимо заботиться о старшем поколении.

"Во-первых, это соблюдение базовых рекомендаций медиков, которые помогут минимизировать риск заболевания. Во-вторых, это посильная помощь тем, кто сейчас на передовой в борьбе со страшным вирусом, — нашим отважным медикам, в частности, транспортом, наборами личной защиты и тому подобное.

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Кроме того, это забота о наших ветеранах футбола пожилого возраста, которые в этом нуждаются, по всей Украине. Чрезвычайно благодарен областным ассоциациям футбола, которые присоединились к инициативе УАФ и уже организовали оперативные штабы оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Мы совместно продолжаем действовать на этом важном направлении. Осторожность, ответственность и забота должны стать основой нашей жизни в условиях карантина. Только при этом условии мы останемся здоровыми, сильными и победителями в поединке с недугом".

В конце руководитель заявил, что остальные проблему будут решены только тогда, когда основная угроза будет ликвидирована и призвал всех быть сплоченными в этот момент.

"Остальные проблемы мы обязательно решим тогда, когда отступит основная угроза. Также совместно и единой командой! И вместе будем наслаждаться интересными футбольными моментами на наших стадионах, вместе будем радоваться новым победам украинских клубов и национальных сборных!

Берегите себя и будьте здоровы! Слава Украине!", - отмечается на официальном сайте УАФ.

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Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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