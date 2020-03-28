Кака: Надеюсь, Роналдиньо продолжит улыбаться, веселиться и играть в футбол

Новости спорта:Роналдиньо находится в парагвайской тюрьме за махинации с документами.

Легенда сборной Бразилии, Милана и Барселоны Роналдиньо в данный момент находится в СИЗО, куда попал из-за поддельных документов при пересечении границы с Парагваем. Его экс-одноклубник и партнер по сборной Рикарду Кака высказал слова поддержки своему товарищу.

"Это все очень грустно. Я не обладаю большим количеством информации, чтобы подробно обсуждать эту ситуацию, но для человека, который жил с Роналдиньо и хорошо с ним дружит, очень грустно видеть его в таком положении".

"Надеюсь, что в будущем Роналдиньо продолжит улыбаться, веселиться и играть в футбол", — приводит слова Кака AS.

Напомним, что 21 марта Роналдиньо исполнилось 40 лет.