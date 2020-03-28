Сборная Уругвая уволила главного тренера из-за пандемии коронавируса

Новости спорта:Футбольной ассоциации страны пришлось пойти на такие шаги из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Уругвайская футбольная ассоциация (АУФ) уволила Оскара Табареса с поста главного тренера национальной сборной и почти весь персонал из-за финансовых трудностей в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт АУФ.

По информации СМИ, кроме расторжения контракта с главным тренером было принято решение уволить 400 работников организации.

Футбольной ассоциации страны пришлось пойти на такие шаги из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса. В организации также добавили, что уволенные работники смогут получить страховую помощь по безработице.

"Из-за кризиса в области здравоохранения, который заморозил любую деятельность организации, мы обязаны принять ряд жестких решений, чтобы защитить будущее ассоциации", — говорится в заявлении.

Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2006 года. Под его руководством сборная Уругвая доходила до полуфинала чемпионата мира-2010 и становилась чемпионом Кубка Америки-2011.

Накануне Барселона объявила об уменьшении зарплат футболистам и работникам клуба в связи с пандемией коронавируса.