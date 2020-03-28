Известный футболист загремел в полицейский участок из-за нарушения правил карантина

Новости спорта:Нолберто Солано посетил вечеринку друзей.

Экс-полузащитник Ньюкасла и сборной Перу Нолберто Солано попал в полицейский участок из-за нарушения карантинного режима в Перу.

По словам самого футболиста, он посетил своих друзей. Кто-то из соседей услышал музыку и вызвал полицию. Солано отрицает, что это происходило во время комендантского часа.

"Я понимаю все серьезность коронавируса. В нашей компании было всего пять человек. Кто-то услышал музыку и позвонил в полицию. Нам пришлось поехать в полицейский участок. Полицейские спросили, что мы делали, я сказал, что это была не вечеринка, а обычная встреча друзей", - цитирует Солано Mirror.

Отметим, что в Перу на время карантина власть ввела обязательную самоизоляцию, поэтому без особой причины никто не имеет права покидать жилье. В ночное время в стране действует комендантский час.