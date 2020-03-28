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Известный футболист загремел в полицейский участок из-за нарушения правил карантина

Известный футболист загремел в полицейский участок из-за нарушения правил карантина
19:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Нолберто Солано посетил вечеринку друзей.

Экс-полузащитник Ньюкасла и сборной Перу Нолберто Солано попал в полицейский участок из-за нарушения карантинного режима в Перу.

По словам самого футболиста, он посетил своих друзей. Кто-то из соседей услышал музыку и вызвал полицию. Солано отрицает, что это происходило во время комендантского часа.

"Я понимаю все серьезность коронавируса. В нашей компании было всего пять человек. Кто-то услышал музыку и позвонил в полицию. Нам пришлось поехать в полицейский участок. Полицейские спросили, что мы делали, я сказал, что это была не вечеринка, а обычная встреча друзей", - цитирует Солано Mirror.

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Отметим, что в Перу на время карантина власть ввела обязательную самоизоляцию, поэтому без особой причины никто не имеет права покидать жилье. В ночное время в стране действует комендантский час.

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Все по теме:

Футбол, Карантин, Сборная Перу, Новости футбола, Коронавирус, Нолберто Солано.
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