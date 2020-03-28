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Вернидуб дебютировал с победы в Беларуси

Вернидуб дебютировал с победы в Беларуси
20:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда украинского тренера набрала первые очки в нынешнем сезоне.

Юрий Вернидуб одержал первую победу в качестве главного тренера солигорского Шахтера в матче чемпионата Беларуси.

В сегодняшней игре 2-го тура Высшей белорусской лиги команда украинца победила Городею (2:0). Оба мяча Шахтер забил во втором тайме.

Для команды Вернидуба это первые очки в нынешнем сезоне, благодаря чему она поднялась на шестое место. В стартовом туре чемпионата Шахтер дома проиграл Торпедо-БелАЗ (0:1).

В следующую субботу Горняки на своем поле примут Неман.

Ранее команда Вернидуба вышла в полуфинал Кубка Беларуси, где им предстоит встретиться с Динамо-Брест Артема Милевского, Александра Нойка и Евгения Хачериди.

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Чемпионат Беларуси. 2-й тур

Городея — Шахтер (Солигорск) 0:2 (0:0)

Голы: Диасамидзе, 56, Подстрелов, 89

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ФК Шахтер, Беларусь, Юрий Вернидуб, Новости футбола.
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