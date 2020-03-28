В Италии даже без доигровки определят чемпиона

Новости спорта:Лидирует в Серии А Ювентус.

В Италии футбольный чемпионат могут не успеть возобновить даже летом, однако просто вычеркивать сезон руководство не собирается, поэтому чемпион будет определен в любом случае.

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что чемпион должен быть назван.

"Мы очень хотим доиграть чемпионат и определить чемпиона на футбольном поле. Если мы доиграть не сможем, то нужно подвести итоги этому чемпионату".

"Вручить Скудетто, определить еврокубковые позиции, решить, кто вылетает, а кто пополнит новый сезон Серии A", - сказал Гравина.

На момент паузы лидирует "Ювентус", но "Лацио" отстает лишь на 1 пункт, что вызывает конфликт между клубами по поводу возможной доигровки.