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В Италии даже без доигровки определят чемпиона

В Италии даже без доигровки определят чемпиона
21:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Лидирует в Серии А Ювентус.

В Италии футбольный чемпионат могут не успеть возобновить даже летом, однако просто вычеркивать сезон руководство не собирается, поэтому чемпион будет определен в любом случае.

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что чемпион должен быть назван.

"Мы очень хотим доиграть чемпионат и определить чемпиона на футбольном поле. Если мы доиграть не сможем, то нужно подвести итоги этому чемпионату".

"Вручить Скудетто, определить еврокубковые позиции, решить, кто вылетает, а кто пополнит новый сезон Серии A", - сказал Гравина.

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На момент паузы лидирует "Ювентус", но "Лацио" отстает лишь на 1 пункт, что вызывает конфликт между клубами по поводу возможной доигровки.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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