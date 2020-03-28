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Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам

Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам
19:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с приостановкой первенства страны в связи с коронавирусом.

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич надеется, что сезон в стране все же удастся доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

"Давайте еще подождем месяц. Посмотрим, какая ситуация у нас в стране сложится. Хочется, чтобы чемпионат доиграли. Есть много позиций, которые не определены - 2-е место, кто вылетит. Хочется доиграть, но не от нас зависит".

"Нужно, чтобы президенты клубов собрались, обсудили. Очевидно, что уже есть убытки. Некоторые готовы платить игрокам, некоторые, я знаю, не хотят платить", - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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