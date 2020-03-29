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Куман сделал прогноз на возвращение футбольных матчей

Куман сделал прогноз на возвращение футбольных матчей
08:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Рональд Куман ожидает, что сборные могут провести матчи не раньше октября.

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман допускает, что матчи сборных начнутся не раньше осени.

Специалист понимает, что после карантина все силы будут направлены на национальные чемпионаты и еврокубковые турниры.

"Пусть сначала вернутся национальные чемпионаты, а потом уже можно будет думать о матчах сборных. Я не вижу возможности для сборных играть летом.

Думаю, что до осени, до сентября-октября, матчей национальных команд не будет", - цитирует Кумана The Guardian.

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Напомним, что Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Украина попала в одну группу с Нидерландами на Евро-2020.

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Все по теме:

Евро, Рональд Куман, Карантин, Евро-2020, Сборная Нидерланд.
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