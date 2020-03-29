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Суарес осчастливил 500 семей в Уругвае

Суарес осчастливил 500 семей в Уругвае
08:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард планирует повторить благотворительную акцию в разных районах Монтевидео.

Нападающий Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес подарил наборы продуктов и предметов первой необходимости для 500 семей в Касавалье, районе столицы Уругвая Монтевидео.

"Это меньшее, что я могу сделать для тех, кто больше всего в этом нуждается. Теперь люди не хотят смотреть футбол, они хотят выходить на улицу без страха".

"Я не планирую возвращаться в Уругвай, потому что лучший способ заботиться об уругвайцах — оставаться дома в Барселоне. Сейчас лучше помогать на расстоянии. Я думаю о своих детях, я изолирован дома, чтобы избежать контакта с людьми и вирусом. Так рекомендует правительство и поэтому люди должны оставаться дома".

Суарес планирует повторить благотворительный жест в других районах Монтевидео, для этого он связался с местными органами власти. Цель в том, чтобы помочь тем детям, чьи семьи вынуждены экономить в условиях кризиса из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Барселона передаст Департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч защитных масок в целях борьбы с распространением коронавируса.

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ФК Барселона, Уругвай, Луис Суарес, Коронавирус.
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