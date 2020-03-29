Новости спорта:Украинский защитник отсутствовал в заявке команды в последних двух матчах.

Украинский защитник Динамо Брест Евгений Хачериди после перехода в команду в конце 2019 года никак не дебютирует в ней.

Брестчане в 2020 году провели пять официальных поединков. Хачериди в двух из них был в запасе, а в трех, включая два последних, в заявке отсутствовал.

Причину отсутствия в заявке в последних играх назвал главный тренер чемпионов Сергей Ковальчук.

"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому пока он вне игры", - сказал Ковальчук в эфире телеканала Беларусь 5.

Ранее сообщалось, что Динамо Брест обыграло Слуцк благодаря голу Милевского.