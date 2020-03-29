Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Майский бой Усика перенесен
Майский бой Усика перенесен
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА
Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Хачериди на тренировке сломал палец

Хачериди на тренировке сломал палец
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский защитник отсутствовал в заявке команды в последних двух матчах.

Украинский защитник Динамо Брест Евгений Хачериди после перехода в команду в конце 2019 года никак не дебютирует в ней.

Брестчане в 2020 году провели пять официальных поединков. Хачериди в двух из них был в запасе, а в трех, включая два последних, в заявке отсутствовал.

Причину отсутствия в заявке в последних играх назвал главный тренер чемпионов Сергей Ковальчук.

"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому пока он вне игры", - сказал Ковальчук в эфире телеканала Беларусь 5.

Дэнни Гарсия перед боем с украинцем назвал себя "убийцей легенд"

Ранее сообщалось, что Динамо Брест обыграло Слуцк благодаря голу Милевского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Евгений Хачериди, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)
02 Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)
03 Украинский флаг на матче Шахтера в Беларуси
04 Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам
05 Видео ареста Джона Джонса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь