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Ювентус сэкономит на зарплатах футболистам 90 миллионов евро

Ювентус сэкономит на зарплатах футболистам 90 миллионов евро
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Стороны будут договариваться об увеличении выплат, если чемпионат возобновится.

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" договорилось с главным тренером туринцев Маурицио Сарри и игроками первой команды о сокращении зарплат из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", соглашение предусматривает снижение выплат на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели индивидуальные соглашения будут оформлены, как того требуют правила. Экономические последствия, вытекающие из достигнутого соглашения, сэкономят клубу приблизительно 90 миллионов евро в финансовом году.

Если спортивные соревнования текущего сезона возобновятся, стороны будут договариваться об увеличении выплат.

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"Ювентус" благодарит игроков и тренера за чувство ответственности, проявленное в трудной для всех ситуации", - говорится в заявлении руководства "бьянконери".

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Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Карантин, Чемпионат Италии, Коронавирус, Маурицио Сарри.
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