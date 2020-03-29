Ювентус сэкономит на зарплатах футболистам 90 миллионов евро

Новости спорта:Стороны будут договариваться об увеличении выплат, если чемпионат возобновится.

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" договорилось с главным тренером туринцев Маурицио Сарри и игроками первой команды о сокращении зарплат из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", соглашение предусматривает снижение выплат на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели индивидуальные соглашения будут оформлены, как того требуют правила. Экономические последствия, вытекающие из достигнутого соглашения, сэкономят клубу приблизительно 90 миллионов евро в финансовом году.

Если спортивные соревнования текущего сезона возобновятся, стороны будут договариваться об увеличении выплат.

"Ювентус" благодарит игроков и тренера за чувство ответственности, проявленное в трудной для всех ситуации", - говорится в заявлении руководства "бьянконери".