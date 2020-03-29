Макаренко на карантине бегает 10 км в день

Новости спорта:Хавбек "Кортрейка" рассказал, как поддерживает форму во время карантина.

28-летний полузащитник "Кортрейка" поведал о том, как работает во время пандемии коронавируса.

"Прошло 10 дней карантина, не хватает общения, команды, тренировок.

Каждому написали программу бегать по 10 км каждый день. Но все вы прекрасно понимаете, что это делать нереально, потому что можно немного двинуться, если такой объем выбегать каждый день.

Нам немного, наверное, повезло, что мы переехали из Брюсселя в Кортрейк. Город достаточно небольшой, население 11 тысяч.

Единственное, что меня спасает – в команде есть Андрей Бацула, который профессионал своего дела. Он каждый день организовывает воркаут на поле. Приезжаю, когда сам, когда с ребенком, и мы занимаемся", - рассказал Макаренко.

Контракт Макаренко принадлежит "Андерлехту". В "Кортрейк" игрок перешел в зимнее трансферное окно на правах аренды.