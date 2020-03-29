Ливерпуль избавляется от Шакири: футболист может продолжить карьеру в России

Новости спорта:ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири.

"Ливерпуль" планирует расстаться с полузащитником Шерданом Шакири, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдский клуб летом рассчитывает выставить 28-летнего швейцарского футболиста на трансфер. Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, "Рома" и "Севилья". Напомним, зимой "Ливерпуль" отказался отдать Шакири в аренду в римский клуб.

Шакири перешёл в "Ливерпуль" из "Сток Сити" в 2018 году. В составе мерсисайдского клуба швейцарский хавбек стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, а также выиграл клубный чемпионат мира и стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2019 году.

В нынешнем сезоне Шакири в 6 матчах английской Премьер-лиги забил 1 гол. Трансферная стоимость игрока, по версии Transfermarkt.de, оценивается в € 20 млн. Контракт Шакири с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2023 года.