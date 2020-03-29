Тарас Степаненко не планирует играть до 40 лет

Новости спорта:Степаненко готовится и дальше конкурировать за место в "Шахтере" и сборной.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о планах на продолжительность игровой карьеры.

"Я, как сказал, например, Тони Кроос, не из тех, кто хочет играть до 40 лет. Сейчас у меня травма, дай Бог, залечу ее и все будет хорошо. Играть планирую, пока здоровье позволяет и пока буду видеть, что готов конкурировать за место в "Шахтере", сборной, держаться на высоком уровне. Если замечу, что занимаю место, то нет", - заявил Степаненко официальному сайту "горняков".

"С каждым годом нужно все больше за собой следить. Мы не молодеем, а для футболиста от этого многое зависит", - отметил 30-летний полузащитник.