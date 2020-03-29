Футболист рассказал, почему в Италии так много заболевших коронавирусом

Новости спорта:Футболист Диего Годин осудил правительство страны.

Защитник миланского Интера Диего Годин в интервью ESPN рассказал, почему в Италии так много людей заразились коронавирусом.

"Пока ситуация не вышла из под контроля, нас подвергали опасности. Система здравоохранения просто рухнула, в больницах не хватает мест и врачей.

Мы продолжали играть без фанатов, тренировались. Это неправильно. Лишь после того, как у Ругани был обнаружен вирус, мы взяли паузу".

"Почему так много людей заразились? Сперва никто не придавал значения происходящему. В правительстве думали, что это проблемы Китая, которые не дойдут в другие страны.

Я хочу поблагодарить врачей. Они действительно герои. Вы должны видеть то, что они делают, это действительно прогресс", - сказал футболист.

На сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 92 тысяч подтвержденных случаев коронавируса.