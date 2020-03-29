Телеканал перепутал Месси с двойником

Новости спорта:Французский телеканал перепутал Месси и его иранского двойника.

Французский телеканал M6 перепутал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша, сообщает Clarin.

В подводке к сюжету, посвящённому звёздам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом, наряду с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера было использовано фото двойника Месси вместо изображения игрока "Барселоны". В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард пожертвовал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине € 1 млн.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены футбольные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.