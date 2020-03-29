Обамеянг хочет остаться в Арсенале

Новости спорта:Габонец не сомневается, что клуб предложит новое соглашение.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг готов продлить контракт с клубом в будущем. Об этом он намекнул в ходе беседы в соцсетях с Кевином-Принсом Боатенгом, который выступает на правах аренды в Бешикташе.

На вопрос, планирует ли он остаться в клубе после 2021 года, габонец ответил, что уверен в этом. Текущее соглашение игрока с клубом истекает в конце следующего сезона. Канониры пока не могут договориться о продлении контракта с габонцем и рассматривают вариант с продажей форварда ближайшим летом.

Ранее сообщалось об интересе Барселоны и Интера к нападающему. Представители Барселоны уже встречались с окружением Обамеянга в январе, но тогда Арсенал отказался вести переговоры о трансфере.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 32 матча за Арсенал во всех турнирах, отметившись 20 голами. Арсенал идет на девятой позиции АПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.