Футболист с женой живут в пустом отеле

Новости спорта:В 17-этажном здании гостиницы сейчас проживают только футболист и его жена.

Парагвайский защитник аргентинского "Годой-Крус" Данило Ортис проводит карантин в пустом отеле в Мендосе (Аргентина). В 17-этажном здании гостиницы сейчас проживают только футболист и его жена.

"Мы находимся на карантине уже девять дней. Владельцы этого отеля оставили мне ключи от моих апартаментов и главного входа и ушли домой.

Здесь только мы с женой. Все туристы разъехались. Владельцы отеля отправились домой. В день, когда в Аргентине объявили карантин, к нам постучали и сказали, что все уезжают, а нам оставят ключи от входа, чтобы мы могли выходить, когда потребуется.

Иногда приходят две женщины, чтобы заняться уборкой. Только в это время мы с женой не одни в этом месте", — приводит слова Ортиса La Nacion.