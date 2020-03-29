СМИ: Футболисты АПЛ прекращают тренировки, сезон в мае не возобновят

Новости спорта:Футболистам английской премьер-лиги (АПЛ) прикажут прекратить тренировки из-за сомнения в возможности быстрого возобновления чемпионата.

АПЛ не уверена, что ситуация наладится до 30 апреля и предпочитает дать футболистам отдых, сообщает издание The Guardian.

Клубы поддерживают форму игроков, но возникают сомнения в возможности запустить сезон в мае, даже в формате игр без зрителей. Игрокам предложат отдых, но без возможности выехать.

Постоянное удерживание футболистов в тонусе даст больше вреда чем пользы, если чемпионат затянется летом. Рациональнее дать полноценный отдых и затем вернуться к занятиям перед своеобразным мини-сезоном.

"Последнее, что я хочу делать в тот момент, когда мы не знаем, когда будут игры - это пытаться нагружать игроков без причины", - сказал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Напомним, АПЛ намерен доиграть нынешний сезон. Ранее игроков АПЛ предупредили о потенциально насыщенном календаре после восстановления матчей чемпионата, когда придется играть по три матча за пять дней.