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СМИ: Футболисты АПЛ прекращают тренировки, сезон в мае не возобновят

СМИ: Футболисты АПЛ прекращают тренировки, сезон в мае не возобновят
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футболистам английской премьер-лиги (АПЛ) прикажут прекратить тренировки из-за сомнения в возможности быстрого возобновления чемпионата.

АПЛ не уверена, что ситуация наладится до 30 апреля и предпочитает дать футболистам отдых, сообщает издание The Guardian.

Клубы поддерживают форму игроков, но возникают сомнения в возможности запустить сезон в мае, даже в формате игр без зрителей. Игрокам предложат отдых, но без возможности выехать.

Постоянное удерживание футболистов в тонусе даст больше вреда чем пользы, если чемпионат затянется летом. Рациональнее дать полноценный отдых и затем вернуться к занятиям перед своеобразным мини-сезоном.

"Последнее, что я хочу делать в тот момент, когда мы не знаем, когда будут игры - это пытаться нагружать игроков без причины", - сказал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Футболисты АПЛ будут играть по 3 матча за 5 дней

Напомним, АПЛ намерен доиграть нынешний сезон. Ранее игроков АПЛ предупредили о потенциально насыщенном календаре после восстановления матчей чемпионата, когда придется играть по три матча за пять дней.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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