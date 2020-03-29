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Игрок Карпат вернется в Антверпен

Игрок Карпат вернется в Антверпен
13:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Украинец находится в аренде в Карпатах.

Полузащитник Егор Назарина вернется в Антверпен по окончании сезона. Пока не известно, рассчитывает ли бельгийский клуб на украинца, но в команде не планируют его продажу после окончания аренды, а сам игрок хочет играть в Европе.

Назарина перешел в Антверпен в декабре 2017 года, а в начале этого сезона отправился в аренду в Карпаты до конца сезона. В составе львовян полузащитник сыграл 15 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось, что Карпаты рассчитывают выкупить Назарину у бельгийцев с целью мгновенной и более выгодной перепродажи. Контракт украинца с Антверпеном рассчитан до 2021 года.

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Антверпен идет на 4-м месте чемпионата Бельгии, набрав 53 очка после 29 туров. Карпаты занимают последнее 12-е место в УПЛ после 23-х матчей, набрав 14 очков.

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ФК Карпаты, Новости спорта, Егор Назарина, ФК Антверпен.
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