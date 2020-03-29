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Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем

Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
08:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: УАФ

Новости спорта:Андрей Шевченко вспомнил схожую ситуацию, когда взорвался Чернобыль.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко рассказал о жизни в условиях пандемии коронавируса.

"Со мной всё в порядке. Живу за городом, нахожусь в самоизоляции уже 10 дней. Единственный выход — уважать правила, установленные правительством. Нужно оставаться дома и дать врачам возможность делать их работу, которая очень важна.

Да, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Тогда мне было 9 лет.

Никто не может быть уверен, что он не заражён. Мы не должны выходить на улицу, нужно думать не только о себе, но прежде всего о тех людях, для которых вирус является большой угрозой", — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 30 313 человек.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Лондон, Чернобыль, Коронавирус.
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