"Мы все переживаем нечто безумное": Ди Мария о пандемии коронавируса

Новости спорта:Анхель Ди Мария рассказал, что его пугает ситуация с коронавирусом.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария высказался о ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.

"Мы все переживаем нечто безумное. Стараемся почти ничего не делать и оставаться дома. Мы не хотим заразиться и заразить детей. Я часто хожу в магазин. Люди ведут себя уважительно. Жена вышла на улицу всего один раз, после чего сняла с себя всю одежду перед дверью и пошла в ванную. Сейчас пугает практически всё. Ситуация, свидетелями которой мы являемся, нас пугает", — приводит слова Ди Марии FOX Sports.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч.

Ранее Анхель Ди Мария назвал сильнейшего футболиста мира.