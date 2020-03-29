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"Мы все переживаем нечто безумное": Ди Мария о пандемии коронавируса

"Мы все переживаем нечто безумное": Ди Мария о пандемии коронавируса
14:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Анхель Ди Мария рассказал, что его пугает ситуация с коронавирусом.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария высказался о ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.

"Мы все переживаем нечто безумное. Стараемся почти ничего не делать и оставаться дома. Мы не хотим заразиться и заразить детей. Я часто хожу в магазин. Люди ведут себя уважительно. Жена вышла на улицу всего один раз, после чего сняла с себя всю одежду перед дверью и пошла в ванную. Сейчас пугает практически всё. Ситуация, свидетелями которой мы являемся, нас пугает", — приводит слова Ди Марии FOX Sports.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 660 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 30 тысяч.

Ранее Анхель Ди Мария назвал сильнейшего футболиста мира.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Анхель Ди Мария.
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