Севилья намерена сделать официальный запрос по трансферу Шакири из Ливерпуля

Новости спорта:Полузащитник Ливерпуля может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Севилья намерена сделать официальный запрос по Джердану Шакири после того, как Ливерпуль разрешил швейцарцу искать новый клуб, утверждает Football Insider. Также интерес к 28-летнему полузащитнику сборной Швейцарии проявляют Рома и московский ЦСКА.

Ливерпуль оценивает Джердана в 28 млн фунтов. Два года назад "красные" приобрели швейцарца у Сток Сити за 13 млн фунтов, чтобы немного разгрузить вингеров команды Садио Мане и Мохаммеда Салаха.

Контракт Шакири с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Джердан из-за различных травм, а также уровня конкуренции наиграл всего 256 минут в 10 матчах во всех турнирах за "красных".