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Президент УЕФА: Футбольный сезон может быть потерян

Президент УЕФА: Футбольный сезон может быть потерян
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Александер Чеферин прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в Европе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что нынешний футбольный сезон может быть потерян, если он не будет возобновлен к концу июня.

"Если нам не удастся перезапустить сезон, вероятно, он будет потерян", - сказал Чеферин итальянской газете La Repubblica.

Впрочем, по словам президента УЕФА, существуют планы А, В и С.

"При этом три варианта должны начаться снова в середине мая, в июне или в конце июня. Существует также возможность доиграть приостановленные чемпионаты в начале следующего [сезона], начав последующий позже", - отметил словенец.

"Мне трудно представить, что все матчи пройдут без зрителей, но мы еще не знаем, сможем ли мы вообще возобновить сезон", - заявил Чеферин.

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Напомним, на сегодняшний момент из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты (кроме Беларуси), перенесены финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а чемпионат Европы по футболу будет проведен в 2021 году.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Александер Чеферин.
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