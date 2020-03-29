Президент УЕФА: Футбольный сезон может быть потерян

Новости спорта:Александер Чеферин прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в Европе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что нынешний футбольный сезон может быть потерян, если он не будет возобновлен к концу июня.

"Если нам не удастся перезапустить сезон, вероятно, он будет потерян", - сказал Чеферин итальянской газете La Repubblica.

Впрочем, по словам президента УЕФА, существуют планы А, В и С.

"При этом три варианта должны начаться снова в середине мая, в июне или в конце июня. Существует также возможность доиграть приостановленные чемпионаты в начале следующего [сезона], начав последующий позже", - отметил словенец.

"Мне трудно представить, что все матчи пройдут без зрителей, но мы еще не знаем, сможем ли мы вообще возобновить сезон", - заявил Чеферин.

Напомним, на сегодняшний момент из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты (кроме Беларуси), перенесены финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а чемпионат Европы по футболу будет проведен в 2021 году.