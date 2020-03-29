В Барселоне приняли решение касательно тренера

Новости спорта:Из-за пандемии коронавируса Барселона не будет менять тренера в межсезонье.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен сохранит свой пост в следующем сезоне вне зависимости от результатов команды, за исключением сценария полной катастрофы. В условиях неопределенности завершения сезона руководство не будет увольнять наставника, даже если команде не удастся завоевать трофеи.

Первым кандидатом на смену Сетьену считают Рональда Кумана, но из-за переноса Евро-2020 он останется во главе сборной Нидерландов до лета 2021 года. Также, после возобновления сезона, останется совсем небольшой промежуток времени к началу следующего розыгрыша Примеры, и руководство не планирует разбивать процесс подготовки сменой тренера.

Кике Сетьен возглавил Барселону зимой, сменив Эрнесто Вальверде. Под его руководством команда выиграла 8 матчей, трижды проиграла и один раз сыграла вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Среди негативных результатов работы кантабрийца — вылет из розыгрыша Кубка Короля, а также поражение в Класико.

Барселона лидирует в Примере, набрав 58 очков после 27 туров. Сезон в Испании приостановлен из-за эпидемии коронавируса.