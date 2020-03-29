Легенда сборной Турции Рюштю Речбер заболел коронавирусом

Новости спорта:Рюштю Речбер сдал позитивный тест на коронавирус.

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю Речбер госпитализирован после того, как у него проявились симптомы коронавируса. Тест показал положительный результат на COVID-19. Семья бывшего футболиста не пострадала, результаты жены и детей отрицательные.

"Я хотела бы сообщить вам более хорошие новости, но с сожалением говорю, что мой муж госпитализирован с диагнозом COVID-19. Все было нормально, но у него внезапно появились очень быстрые симптомы. Мы все еще в шоке, это очень трудное время", — сообщила жена экс-футболиста Исиль в Instagram.

"Единственная просьба — чтобы люди были сознательными и уважительными. Мой тест отрицательный, как и у моего сына и моей дочери. Рюштю в больнице, и нам не разрешают его видеть. Это сложнее всего, потому что он не может быть с нами. Мы доверяем турецким врачам. Эти дни пройдут. Пожалуйста, не жалейте своих молитв".

46-летний Рюштю выступал за Фенербахче, Бешикташ и Барселону. Вратарь — рекордсмен сборной Турции, сыграл 120 матчей за национальную сборную. Рюштю завоевал бронзовые медали вместе с Турцией на чемпионате мира 2002 года и на Евро-2008.

Во всем мире коронавирусом заражено более 650 тысяч человек, более 30 тысяч погибло. Свыше 130 тысяч людей смогли вылечиться. В Турции зафиксировано 7400 случаев заболевания COVID-19, 108 человек умерли.