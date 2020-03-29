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Защитник Шахтера - в топ-5 игроков Лиги чемпионов по заблокированным ударам

Защитник Шахтера - в топ-5 игроков Лиги чемпионов по заблокированным ударам
16:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Сергей Кривцов занимает вторую строчку в рейтинге, опережая, среди прочих, Дани Карвахаля из Реала.

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов по состоянию на сегодняшний день входит в топ-5 игроков, принявших участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, по среднематчевому числу заблокированных ударов, согласно данных Wyscout.

Кривцов расположился на втором месте рейтинга, лишь немного уступая игроку "Генка" Джону Лукуми – 1,24 против 1,26 заблокированных ударов в пересчете на 90 минут игрового времени соответственно.

Помимо них в топ-5 рейтинга также попали Дани Карвахаль из "Реала", Габриэль Паулиста из "Валенсии" и Йозо Шимунович из "Селтика".

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Напомним, "Шахтер" завершил выступления в Лиге чемпионов после группового раунда, заняв третье место в своей группе и перейдя в Лигу Европы.

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Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Сергей Кривцов, Новости футбола.
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