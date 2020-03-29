Хави хочет вернуться в Барселону на своих условиях

Новости спорта:Хави Эрнандес поднабрался опыта и готов возглавить большую команду.

Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес отметил, что всё ещё хочет вернуться в "Барселону" в качестве наставника.

"Действительно хочу вернуться в „Барселону“ и очень взволнован. Теперь, когда обрёл некий тренерский опыт, я понял, что могу донести что-то до игроков. Но сразу дал понять, что вижу себя в проекте, который строился бы с нуля и где принятие решений оставалось бы за мной.

Да, я отказал „Барселоне“ после ухода Эрнесто Вальверде и не беру своих слов назад. У меня нет с этим никаких проблем. Я не прячусь. Хотел бы работать бок о бок с людьми, в ком полностью уверен. В раздевалке команды не может и не должно быть ни одного токсичного человека", — приводит слова специалиста La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что Барселона пожертвовала 30 тысяч масок в министерство здравоохранения Каталонии.