Футболист Сампдории раскритиковал клубы Серии А

Новости спорта:Гастон Рамирес считает, что многие команды в Италии скрывают данные о числе заболевших коронавирусом.

Полузащитник "Сампдории" Гастон Рамирес прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса среди итальянских футболистов.

"Тяжёлые дни, читать и слышать про смерть… Глубоко сочувствую заражённым и их близким. Я и моя семья, слава богу, в порядке, мы знаем, что должны вносить вклад, оставаясь дома.

Столкнулись с чрезвычайной ситуацией со спокойствием. Слышали, что наши одноклубники заражены, нас держат в курсе, они сообщают о своём состоянии. "Сампдория" не скрывает число заражённых, в отличие от других клубов, и я их не понимаю.

Это неуважение к тем, кто был открытым и кто контактировал с заражёнными. Кто-то серьёзно думает, что в Серии А только в "Сампдории" шесть-семь заражённых?" – приводит слова Рамиреса Football Italia.