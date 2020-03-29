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Футболист Сампдории раскритиковал клубы Серии А

Футболист Сампдории раскритиковал клубы Серии А
17:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гастон Рамирес считает, что многие команды в Италии скрывают данные о числе заболевших коронавирусом.

Полузащитник "Сампдории" Гастон Рамирес прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса среди итальянских футболистов.

"Тяжёлые дни, читать и слышать про смерть… Глубоко сочувствую заражённым и их близким. Я и моя семья, слава богу, в порядке, мы знаем, что должны вносить вклад, оставаясь дома.

Столкнулись с чрезвычайной ситуацией со спокойствием. Слышали, что наши одноклубники заражены, нас держат в курсе, они сообщают о своём состоянии. "Сампдория" не скрывает число заражённых, в отличие от других клубов, и я их не понимаю.

Футболист рассказал, почему в Италии так много заболевших коронавирусом

Это неуважение к тем, кто был открытым и кто контактировал с заражёнными. Кто-то серьёзно думает, что в Серии А только в "Сампдории" шесть-семь заражённых?" – приводит слова Рамиреса Football Italia.

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Гастон Рамирес, Футбол, ФК Сампдория, Новости футбола, Коронавирус.
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