Руководство Ворсклы сократит себе зарплату

Новости спорта:В Ворскле идут на кардинальные меры чтобы сохранить команду.

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, что клубу придется сократить размер зарплат из-за карантина, сообщает "Полтавщина спорт".

"Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, меня, спортивного директора, главного бухгалтера, коммерческого и технического директоров. Словом, всех, от кого зависит деятельность клуба.

Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки, и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат.

На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений", - сказал Лысак.

Напомним, исполком УАФ принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок. Базовая дата возобновления чемпионата УПЛ - 15 мая.