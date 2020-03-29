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Руководство Ворсклы сократит себе зарплату

Руководство Ворсклы сократит себе зарплату
18:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: sport.pl.ua

Новости спорта:В Ворскле идут на кардинальные меры чтобы сохранить команду.

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, что клубу придется сократить размер зарплат из-за карантина, сообщает "Полтавщина спорт".

"Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, меня, спортивного директора, главного бухгалтера, коммерческого и технического директоров. Словом, всех, от кого зависит деятельность клуба.

Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки, и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат.

На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений", - сказал Лысак.

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Напомним, исполком УАФ принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок. Базовая дата возобновления чемпионата УПЛ - 15 мая.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Карантин, Новости футбола, Коронавирус.
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