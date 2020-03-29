Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой

Новости спорта:Карло Анчелотти прокомментировал вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов на фоне эпидемии коронавируса.

Тренер Эвертона Карло Анчелотти поддержал своего коллегу из Ливерпуля Юргена Клоппа.

Карло Анчелотти считает, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на подготовку Ливерпуля к матчу против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я полностью согласен с Юргеном Клоппом по поводу того, что проведение матча против Атлетико было недопустимым, – цитирует тренера Эвертона AS. – Условия, в которых готовились команды, сыграли на руку Атлетико".

Ливерпуль уступил Атлетико со счетом 2:3 (первый матч — 0:1) и выбыл из борьбы за трофей Лиги чемпионов.