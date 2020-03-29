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Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой

Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой
19:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Карло Анчелотти прокомментировал вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов на фоне эпидемии коронавируса.

Тренер Эвертона Карло Анчелотти поддержал своего коллегу из Ливерпуля Юргена Клоппа.

Карло Анчелотти считает, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на подготовку Ливерпуля к матчу против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я полностью согласен с Юргеном Клоппом по поводу того, что проведение матча против Атлетико было недопустимым, – цитирует тренера Эвертона AS. – Условия, в которых готовились команды, сыграли на руку Атлетико".

Ливерпуль - Атлетико: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Ливерпуль уступил Атлетико со счетом 2:3 (первый матч — 0:1) и выбыл из борьбы за трофей Лиги чемпионов.

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Все по теме:

Карло Анчелотти, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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