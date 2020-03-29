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МЮ пытался купить Вальверде, Реал потребовал полмиллиарда

МЮ пытался купить Вальверде, Реал потребовал полмиллиарда
19:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Столь крупная сумма прописана в контракте футболиста.

Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно предпринял попытку подписать полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде.

По информации Diario Madridista, боссы "сливочных" хотели получить за игрока 500 миллионов евро. Данная сумма прописана в контракте футболиста.

Руководство Манчестер Юнайтед посчитали данную сумму слишком завышенной и приняли решение свернуть переговоры.

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В текущем сезоне Вальверде стал открытием в Ла Лиге и лидером мадридского клуба. На его счету 32 матча и два забитых гола во всех турнирах.

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ФК Реал, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Федерико Вальверде.
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