МЮ пытался купить Вальверде, Реал потребовал полмиллиарда

Новости спорта:Столь крупная сумма прописана в контракте футболиста.

Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно предпринял попытку подписать полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде.

По информации Diario Madridista, боссы "сливочных" хотели получить за игрока 500 миллионов евро. Данная сумма прописана в контракте футболиста.

Руководство Манчестер Юнайтед посчитали данную сумму слишком завышенной и приняли решение свернуть переговоры.

В текущем сезоне Вальверде стал открытием в Ла Лиге и лидером мадридского клуба. На его счету 32 матча и два забитых гола во всех турнирах.