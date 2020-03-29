Коваленко прокомментировал интерес Ромы

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал информацию об интересе Ромы. По словам украинского хавбека, прошлым летом была похожая ситуация, однако до конкретики дело так и не дошло.
Также Коваленко рассказал о временном карантине в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса. Футболист считает, что в ближайшее время игры возобновятся.
"Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном по матчам Лиги Европы, потому что в чемпионате Украины поменьше людей приходят. Я за этим очень скучаю. Но думаю, все будет хорошо у нас, и мы доиграем матчи. Пусть все решается на высшем уровне.
Видел эти новости об интересе Ромы в интернете, летом было то же самое, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше. Все футболисты хотят закончить сезон, как и год назад. Может быть, это и невозможно, но мы хотим доиграть чемпионат Украины и все остальное".
Напомним, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко заинтересовал Рому, которая может задействовать украинца в качестве конкурента для Лоренцо Пеллегрини в центре поля. С Коваленко в донецком клубе ранее работал тренер Пауло Фонсека, который возглавляет Рому. В то же время, римляне готовы освободить место в центре поля, летом продав Хавьера Пасторе.