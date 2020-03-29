Коваленко прокомментировал интерес Ромы

Новости спорта:Виктор Коваленко считает слухи об интересе Ромы неправдой.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал информацию об интересе Ромы. По словам украинского хавбека, прошлым летом была похожая ситуация, однако до конкретики дело так и не дошло.

Также Коваленко рассказал о временном карантине в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса. Футболист считает, что в ближайшее время игры возобновятся.

"Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном по матчам Лиги Европы, потому что в чемпионате Украины поменьше людей приходят. Я за этим очень скучаю. Но думаю, все будет хорошо у нас, и мы доиграем матчи. Пусть все решается на высшем уровне.

Видел эти новости об интересе Ромы в интернете, летом было то же самое, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше. Все футболисты хотят закончить сезон, как и год назад. Может быть, это и невозможно, но мы хотим доиграть чемпионат Украины и все остальное".

Напомним, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко заинтересовал Рому, которая может задействовать украинца в качестве конкурента для Лоренцо Пеллегрини в центре поля. С Коваленко в донецком клубе ранее работал тренер Пауло Фонсека, который возглавляет Рому. В то же время, римляне готовы освободить место в центре поля, летом продав Хавьера Пасторе.