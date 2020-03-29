Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Известный боксер сообщил о смерти отца из-за коронавируса
Известный боксер сообщил о смерти отца из-за коронавируса
Украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA
Украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем

Коваленко прокомментировал интерес Ромы

Коваленко прокомментировал интерес Ромы
19:54 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Виктор Коваленко считает слухи об интересе Ромы неправдой.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал информацию об интересе Ромы. По словам украинского хавбека, прошлым летом была похожая ситуация, однако до конкретики дело так и не дошло.

Также Коваленко рассказал о временном карантине в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса. Футболист считает, что в ближайшее время игры возобновятся.

"Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном по матчам Лиги Европы, потому что в чемпионате Украины поменьше людей приходят. Я за этим очень скучаю. Но думаю, все будет хорошо у нас, и мы доиграем матчи. Пусть все решается на высшем уровне.

Видел эти новости об интересе Ромы в интернете, летом было то же самое, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше. Все футболисты хотят закончить сезон, как и год назад. Может быть, это и невозможно, но мы хотим доиграть чемпионат Украины и все остальное".

Коваленко: Сборная не потеряет, а только выиграет

Напомним, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко заинтересовал Рому, которая может задействовать украинца в качестве конкурента для Лоренцо Пеллегрини в центре поля. С Коваленко в донецком клубе ранее работал тренер Пауло Фонсека, который возглавляет Рому. В то же время, римляне готовы освободить место в центре поля, летом продав Хавьера Пасторе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист рассказал, почему в Италии так много заболевших коронавирусом
02 Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)
03 Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)
04 Видео ареста Джона Джонса
05 Украинский флаг на матче Шахтера в Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь