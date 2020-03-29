Пирло: Меня ждет Барселона

Новости спорта:Именитый итальянец пошутил по поводу работы в Барселоне.

Легенда сборной Италии Андреа Пирло в шутливой форме рассказал о своих планах на будущее.

"Молодежка Ювентуса? Нет, я не буду тренировать эту команду. У меня есть много других предложений. У меня есть готовый штат помощников. Может быть, еще и за границу позовут.

Меня ждет Барселона. Нельзя допустить ошибку, выбирая первое место работы. У меня есть предложения", - приводит слова Пирло Goal.com.

Напомним, экс-игрок Милана и Ювентуса завершил карьеру в декабре 2017 года. Андреа шесть раз выигрывал Серию А, дважды становился победителем Лиги чемпионов. В активе итальянца 116 матчей за национальную сборную, вместе с которой он выиграл Чемпионат мира в 2006 году.