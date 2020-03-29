Руководство Барселоны надеется, что футболисты согласятся на сокращение зарплаты

Новости спорта:Каталонцы намерены сэкономить на зарплатах во время кризиса.

Руководство Барселоны уверенно, что в ближайшее время игроки команды примут предложение клуба сократить свою зарплату на период финансового кризиса, сообщает CCMA.

По данным источника, боссы хотят на какое-то время урезать заработную плату футболистов на 70%. Отмечается, что президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу провел встречу с капитаном Лионелем Месси, и нашел понимание с его стороны.

Тем не менее, в раздевалке команды нет единого мнение в этом вопросе. Ранее сообщалось, что одна из причин сопротивления игроков заключается в том, что Реал не планирует вводить такие меры.

Напомним, что игроки Ювентуса ранее согласились на то, чтобы не получить зарплату за период с марта по июнь.