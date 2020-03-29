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Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца

Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца
21:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Голкипер Ювентуса Войцех Щесны рассказал о том, какое наказание понес Криштиану Роналду за первое удаление в составе "бьянконери".

Войцех Щесны вспомнил дебют Криштиану Роналду в составе Ювентуса в Лиге чемпионов.

"Во времена Массимилиано Аллегри у нас было правило: за удаление игрок извиняется перед товарищами и делает им какой-то подарок, – цитирует голкипера Ювентуса Sport Mediaset. – Криштиану Роналду свою первую красную карточку заработал в матче Лиги чемпионов против Валенсии. Все признали, что наказание за стычку с Мурильо было чрезмерным, но правило есть правило".

"Однако Роналду настолько бесило любое напоминание о том эпизоде, что нам пришлось ждать два месяца, прежде чем он перестал говорить, что вообще ничего не делал и карточки не должно было быть. Но потом все-таки успокоился, и теперь у нас есть iMac".

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Ранее сообщалось, что все игроки Ювентуса согласились на снижение зарплаты на время пандемии коронавируса.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Войцех Щесны, Новости футбола.
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