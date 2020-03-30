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Понедельник, 30.03.2020
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УЕФА назвал новую дату завершения футбольных сезонов

УЕФА назвал новую дату завершения футбольных сезонов
10:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Это лишь один из вариантов развития событий.

УЕФА хочет завершить текущий сезон в европейских чемпионатах и существенно сократить футбольные соревнования в следующем, чтобы минимизировать разрушительное воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.

Это лишь один из сценариев, который разрабатывает чрезвычайная группа УЕФА, занимающаяся реструктуризацией календаря после последствий эпидемии.

Президент УЕФА Александер Чеферин уже заявлял о возможности закончить нынешний сезон в начале следующего, но пока неясно, будет ли возможен такой вариант. Также Чеферин рассказал о планах возобновления футбольного сезона в Европе

УЕФА и Ассоциация европейских клубов приняли решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля и лишь после их завершения возобновить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Главный футбольный орган Европы официально перенес проведение финалов двух еврокубковых турниров на неопределенный срок. Изначально финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы должен был состояться 27 мая в Гданьске.

Чемпионат Англии могут закончить в изолированных лагерях

Напомним, из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок остановлены все ведущие европейские футбольные чемпионаты, прерваны розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Александер Чеферин.
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