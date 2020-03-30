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Скрипник рассказал о жизни на карантине и слухах о Динамо

Скрипник рассказал о жизни на карантине и слухах о Динамо
10:40 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер "Зари" соблюдает карантин.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, чем занимается во время карантина.

"Моя жена со мной в Запорожье, дети - в Германии. Живем здесь, а мыслями - в Германии, потому что дети есть дети. В Германии есть свод правил, которых нужно придерживаться. Кто не соблюдает, получает штраф. немцы - дисциплинированные люди. Можно гулять по парку, но если вас трое-четверо, то придется платить штраф.

Мы с женой выходим гулять, у нас есть небольшая зона для прогулок. Но из дома стараемся не выходить. За покупками мы ходим вдвоем, но один раз в неделю. Так нас приучила немецкая жизнь. Каждый день за хлебом или молоком не ходим. С этим у нас порядок. С утра начинаются звонки с родственниками, командой и тренерским штабом", - сказал Скрипник.

Также тренер в очередной раз высказался о возможном назначении в "Динамо".

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"Сейчас, когда нет футбола, рождаются различные слухи. История о моем переходе в "Динамо" - из той же оперы. У меня не было разговора с Игорем Михайловичем, как и с Григорием Михайловичем. Это все слухи", - отметил специалист.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Заря, Виктор Скрипник, Карантин.
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