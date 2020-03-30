Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Международный Зал боксерской славы может включить Владимира Кличко
Международный Зал боксерской славы может включить Владимира Кличко
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли
Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли

В Ман Сити запододозрили Арсенал в заговоре

В Ман Сити запододозрили Арсенал в заговоре
12:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:По данным источников Ман Сити за обращением в CAS стоит Арсенал.

Представители "Манчестер Сити" провели собственное расследование после решения восьми клубов английской Премьер-лиги обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS) относительно дела "горожан".

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и ещё четыре клуба обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS с целью предотвратить возможное участие "Манчестер Сити" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает Mirror, руководители "горожан" получили информацию у своих источников, что за обращением в CAS стоит "Арсенал". В стане "канониров" отказались комментировать эти домыслы, однако, как заверяет издание, клуб будет отрицать обвинения в заговоре, если от манкунианцев поступит обращение.

Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА

Напомним, "Манчестер Сити" запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет начиная со следующего сезона, после того как УЕФА признал клуб виновным в серьёзных нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Лондон, ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца
02 Ярмоленко рассматривает возможность перехода в "Динамо"
03 Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой
04 Пирло: Меня ждет Барселона
05 Миллер: Усику повезло, что он не дрался со Спонгом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь