В Ман Сити запододозрили Арсенал в заговоре

Новости спорта:По данным источников Ман Сити за обращением в CAS стоит Арсенал.

Представители "Манчестер Сити" провели собственное расследование после решения восьми клубов английской Премьер-лиги обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS) относительно дела "горожан".

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и ещё четыре клуба обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS с целью предотвратить возможное участие "Манчестер Сити" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает Mirror, руководители "горожан" получили информацию у своих источников, что за обращением в CAS стоит "Арсенал". В стане "канониров" отказались комментировать эти домыслы, однако, как заверяет издание, клуб будет отрицать обвинения в заговоре, если от манкунианцев поступит обращение.

Напомним, "Манчестер Сити" запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет начиная со следующего сезона, после того как УЕФА признал клуб виновным в серьёзных нарушениях правил финансового фэйр-плей.