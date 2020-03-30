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Главный тренер Динамо Михайличенко отмечает день рождения

Главный тренер Динамо Михайличенко отмечает день рождения
12:37 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Київ

Новости спорта:Главный тренер киевского "Динамо" празднует день рождения.

В понедельник, 30-го марта, день рождения отмечает легендарный игрок киевского "Динамо" 80-х, а ныне главный тренер первой команды — Алексей Михайличенко.

Будучи воспитанником киевского "Динамо", Михайличенко дебютировал за основной состав в возрасте 19-ти лет. Он стал одним из ключевых игроков в "золотой» команде Валерия Лобановского, вместе с которой он трижды становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка СССР, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА 1986-го года. В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы и олимпийским чемпионом в 1988 году. В том же году Михайличенко занял четвертое место в опросе France Football за титул лучшего футболиста года в Европе.

Михайличенко считают одним из титулованных динамовцев. После ухода из "Динамо» в 1990-м году, он продолжил собирать титулы в Европе, став чемпионом Италии в составе "Сампдории» и пять раз завоевав титул чемпиона Шотландии в составе "Рейнджерс".

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Уже в качестве тренера Михайличенко дважды привел "Динамо" к чемпионству в 2003-м и 2004-м годах, завоевал Кубок Украины и Суперкубок Украины.

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Сборная Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).
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