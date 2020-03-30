В Италии все идет к досрочному завершению чемпионата по футболу

Новости спорта:Сезон-2019/20 в Серии А вряд ли доигрывают.

Президент Итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази рассказал о том, что есть вариант, при котором нынешний сезон Серии А завершат досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.

"Есть опасения, что чемпионат завершат досрочно. Поэтому, возможно, нам придется решать не только спортивные вопросы, но и те, которые связаны с контрактами игроков. Что касается сокращения зарплат, то мы попробуем прийти к общему решению, насколько это возможно", - заявил Дамиано Томмази.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановили до 3 мая. Однако, министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возобновить Серию А в мае - нереально.