Нойер передумал уходить и хочет продлить контракт с Баварией

Новости спорта:Нойер хочет продлить контракт с "Баварией" до 2025 года.

Знаменитый 34-летний футбольный голкипер немецкой "Баварии" Мануэль Нойер намерен продлить контракт с мюнхенским клубом.

Нынешнее соглашение Нойера рассчитана лишь до лету 2021 года, поэтому вратарь хочет продлить ее до лета 2025-го. На тот момент голкиперу исполнится 39 лет, сообщает немецкое издание Bild.

"Бавария", в свою очередь, готова продлить контракт до 2023 года.

Добавим, что в текущем сезоне Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах и пропустил 38 мячей (15 раз остал ворота в неприкосновенности).

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии, на четыре очка опережая дортмундскую "Боруссию".