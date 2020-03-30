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Нойер передумал уходить и хочет продлить контракт с Баварией

Нойер передумал уходить и хочет продлить контракт с Баварией
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Нойер хочет продлить контракт с "Баварией" до 2025 года.

Знаменитый 34-летний футбольный голкипер немецкой "Баварии" Мануэль Нойер намерен продлить контракт с мюнхенским клубом.

Нынешнее соглашение Нойера рассчитана лишь до лету 2021 года, поэтому вратарь хочет продлить ее до лета 2025-го. На тот момент голкиперу исполнится 39 лет, сообщает немецкое издание Bild.

"Бавария", в свою очередь, готова продлить контракт до 2023 года.

Добавим, что в текущем сезоне Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах и пропустил 38 мячей (15 раз остал ворота в неприкосновенности).

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"Бавария" лидирует в чемпионате Германии, на четыре очка опережая дортмундскую "Боруссию".

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Сборная Германии, ФК Бавария, Бундеслига, Мануэль Нойер.
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