Гризманн: Перенос Евро-2020 меня расстроил, но Франции это выгодно

Новости спорта:Антуан признался, что скучает по футболу.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал, как проходит его карантин.

"Как проходит мой карантин? Все хорошо, но ничего нельзя сделать. Я очень скучаю по футболу. Без понятия, когда футбольные турниры возобновятся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться".

Футболист также поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

"Если честно, меня сильно расстроил перенос чемпионата Европы, хотя для сборной Франции это к лучшему. Почему? Просто у нас в этом сезоне было много травм", - приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Ранее президент УЕФА объяснил решение перенести Евро-2020. УЕФА пообещал вернуть все деньги за билеты.