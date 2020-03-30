Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Международный Зал боксерской славы может включить Владимира Кличко
Международный Зал боксерской славы может включить Владимира Кличко
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли
Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли

Гризманн: Перенос Евро-2020 меня расстроил, но Франции это выгодно

Гризманн: Перенос Евро-2020 меня расстроил, но Франции это выгодно
13:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Антуан признался, что скучает по футболу.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал, как проходит его карантин.

"Как проходит мой карантин? Все хорошо, но ничего нельзя сделать. Я очень скучаю по футболу. Без понятия, когда футбольные турниры возобновятся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться".

Футболист также поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

"Если честно, меня сильно расстроил перенос чемпионата Европы, хотя для сборной Франции это к лучшему. Почему? Просто у нас в этом сезоне было много травм", - приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА

Ранее президент УЕФА объяснил решение перенести Евро-2020. УЕФА пообещал вернуть все деньги за билеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Евро, Чемпионат Европы, Евро-2020, Антуан Гризманн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца
02 Пирло: Меня ждет Барселона
03 Ярмоленко рассматривает возможность перехода в "Динамо"
04 Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой
05 Миллер: Усику повезло, что он не дрался со Спонгом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь